Noorderburen laten teugels vieren: nachtclubs openen opnieuw de deuren in Nederland

Reddings­teams zoeken met moed der wanhoop naar overleven­den in puin ingestort flatgebouw in Florida: geklop en andere geluiden gehoord, geen stemmen

25 juni Reddingsteams blijven wanhopig verder zoeken naar overlevenden in het puin van een deels ingestort appartementencomplex in de kustplaats Surfside bij Miami. Er zouden geklop en andere geluiden gehoord zijn, maar voorlopig geen stemmen. De instorting heeft aan zeker vier mensen het leven gekost. Over 159 anderen is er vrijdag nog geen nieuws. Dat heeft de burgemeester van Miami-Dade County, Daniella Levine Cava, bekendgemaakt. Nog volgens de burgemeester is er hoop om nog levende slachtoffers te vinden.