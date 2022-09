Noordelijk halfrond deze zomer zwaar getroffen door gevolgen van klimaatopwarming

“Deze zomer toont ons dat we wel degelijk middenin de klimaatcrisis zitten en dat de gevolgen daar zijn, overal rondom ons”, aldus de Duitse klimatoloog Stefan Rahmstorf. “We stevenen af op een klimaatramp op planetaire schaal als we niet snel en resoluut handelen.”



De afgelopen maanden werd het nieuws gedomineerd door verhalen over extreme weersomstandigheden. In India klommen de temperaturen sinds de lente vaak tot boven de 45 graden en in juni werden 120 miljoen Amerikanen getroffen door een een ‘hittekoepel’ gevolgd door verwoestende onweders en overstromingen. Daarna kwamen de enorme bosbranden in Spanje en in Portugal, de dodelijke gletsjerbreuk in de Italiaanse Dolomieten en de historische droogte in China, waardoor de Yangtze-rivier, een vitale bron voor drinkwater en elektriciteit, zo goed als droog staat.