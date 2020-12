Noord-Macedonië arresteert acht terreurverdachten met vermeende banden IS

Na de dodelijke terroristische aanslag in Wenen begin november, waarbij in totaal vijf mensen om het leven kwamen, had Oostenrijk contact opgenomen met de autoriteiten in Noord-Macedonië. De aanslagpleger, die in de buurt van Wenen is geboren en door de politie is doodgeschoten, was een aanhanger van IS en had volgens officiële bronnen Noord-Macedonische roots.