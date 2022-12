Noord-Kosovo onder hoogspanning na clash Serviërs met politie

Servische demonstranten blokkeren in het noorden van Kosovo voor de tweede opeenvolgende dag hoofdwegen na nachtelijke vuurgevechten met de politie. EULEX, de EU-missie die belast is met het patrouilleren in het noorden van Kosovo, zei dat er in de nacht van zaterdag op zondag een zogenoemde verdovingsgranaat op een van haar gepantserde voertuigen was gegooid, maar dat niemand daarbij gewond raakte. Zo'n granaat veroorzaakt een oorverdovende knal en een felle lichtflits.

Honderden Serviërs, verontwaardigd over de arrestatie van een voormalige politieagent, verzamelden zich zondagochtend opnieuw bij de zaterdag opgerichte wegversperringen die het verkeer door twee grensovergangen van Kosovo naar Servië hebben lamgelegd. Uren nadat de barricades waren opgetrokken zou de politie drie opeenvolgende keren met vuurwapens zijn beschoten op een van de wegen die naar de grens leiden en "uit zelfverdediging hebben moeten terugschieten", aldus de politie.

Veel etnische Serviërs in het noorden van Kosovo, een broeinest van Servisch nationalisme, beschouwen de Kosovaarse regering in Pristina als anti-Servisch. Hoewel Kosovo zich in 2008 onafhankelijk heeft verklaard van Servië, erkent Belgrado dit niet en moedigt het de Servische minderheid in het noorden van Kosovo aan om het gezag van Pristina te trotseren. Serviërs vormen ongeveer 120.000 van de ongeveer 1,8 miljoen inwoners van Kosovo, die etnisch overwegend Albanees zijn.

De spanningen in Noord-Kosovo liepen op nadat Pristina voor 18 december lokale verkiezingen had gepland in gemeenten met een Servische meerderheid. De belangrijkste Servische politieke partij zei daarop ze een boycot zou organiseren. Toen Kosovaarse verkiezingsautoriteiten eerder deze week probeerden de stemming voor te bereiden waren er explosies en schietpartijen in de regio. Daarbij raakte een etnisch-Albanese politieagent gewond.

Kort na het verschijnen van de wegversperringen besloot de president van Kosovo, Vjosa Osmani, de verkiezingen uit te stellen tot 23 april. De Kosovaarse premier Albin Kurti beschuldigt Servië van "het bedreigen van Kosovo met agressie. We willen geen conflict, we willen vrede en vooruitgang, maar we zullen reageren op agressie met alle macht die we hebben", waarschuwt Kurti op Facebook.

De Servische president Aleksandar Vucic heeft de Nationale Veiligheidsraad zondagavond bijeengeroepen, meldt de Servische publieke zender N1. Ook zei Vucic dat hij de NAVO-vredeshandhavers zal vragen om de inzet van het Servische leger in Kosovo toe te staan. De NAVO heeft onder mandaat van de VN-Veiligheidsraad een vredesmissie van 4000 man in Kosovo ingezet.