Noord-Koreaanse leider spreekt over “cruciaal” incident: “Bevolking in gevaar gebracht”

Sparen ING Nederland raadt spaarders aan om naar concurren­tie te gaan

28 juni Dat banken vandaag weinig interesse tonen in onze spaarcenten, is genoegzaam bekend. Maar ING gaat in Nederland nog een stapje verder. De grootbank raadt spaarders op zijn website aan om op zoek te gaan naar een andere bank voor een hogere rente. Waarom neemt ING die beslissing en staat de bank alleen met dat advies? Spaargids.be zocht het uit.