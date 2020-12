“Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un kreeg coronavaccin van China”

Harry Kazianis, een Noord-Korea-expert in Washington, schreef in een artikel voor onlineplatform 19FortyFive dat het onduidelijk is welk bedrijf het vaccin heeft geleverd en of het al bewezen veilig is. Op het moment ontwikkelen drie verschillende Chinese bedrijven een vaccin. Eén vaccin is in de proeffase al onder bijna een miljoen mensen in China verspreid. De resultaten daarvan zijn nog niet bekendgemaakt.