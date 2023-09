Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un in Rusland aangekomen: beelden tonen hoe hij uit trein stapt

HLN legt uit ▶ Ontploffen er binnenkort Noord-Koreaanse raketten in Oekraïne? “Dit kan ernstige internatio­na­le gevolgen hebben”

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is met een gepantserde trein de grens met Rusland overgestoken. Wat het precieze doel is van het uitzonderlijke bezoek, wordt niet gecommuniceerd. Toch gaan waarnemers ervan uit dat Kim Jong-un zal praten met de Russische president Poetin over wederzijdse wapenleveringen. VTM NIEUWS-buitenlandjournalist Robin Ramaekers legt uit wat de impact en de gevaren kunnen zijn van de toenadering.