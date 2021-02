Noord-Koreaan steekt al zwemmend de grens met Zuid-Korea over

Onder zijn wetsuit had de zwemmer een gewatteerde jas aangetrokken, waardoor hij warm bleef en kon blijven drijven. Een Zuid-Koreaanse militaire bron zei aan persbureau Yonhap dat de getijden in zijn voordeel gespeeld hebben.

Op drie uur tijd was de zwemmer acht keer op de beveiligingscamera's verschenen, en twee keer was een geluidsalarm afgegaan. Maar de militairen die de grens moeten bewaken hebben de zwemmer niet opgemerkt. Toen er alsnog een zoektocht werd opgestart, hebben de soldaten er drie uur over gedaan om de man, die in slaap was gevallen, te ontdekken. De twintiger kwam aan land in Goseong, een stad aan de oostkust.