Noord-Korea zegt dat Zuid-Korea achter Covid-uitbraak zit: "Ze stuurden ballonnen met corona naar ons”

Noord-Korea zegt de oorzaak te hebben gevonden van de Covid-19 uitbraak in hun land: ballonnen met het virus uit het zuiden. De Noord-Koreaanse staatsmedia waarschuwt de bevolking om op te letten als ze vreemde voorwerpen uit de lucht tegen komen. Twee jaar lang hield Noord-Korea vol geen enkel Covid-19 geval te hebben ontdekt, maar nu zoeken ze een schuldige voor de grote uitbraak die in mei startte.

Vrijdag heeft het land gemeld dat er opnieuw 4.570 mensen met symptomen waren vastgesteld. Dat brengt het totaal tot 4,74 miljoen. De overheid vermeldt enkel symptomen en spreekt niet over coronabesmettingen. Dit komt omdat er een groot tekort aan testkits is. Ondanks de vele mensen met symptomen heeft het land slechts 73 doden gemeld.

Het officiële nieuwsagentschap KCNA zei vrijdag dat een 18-jarige soldaat en een vijfjarig kind die begin april “ongeïdentificeerd materiaal” hadden aangeraakt in de provincie Kumgang, symptomen vertoonden en later positief testten op Covid-19. “Een scherpe toename van koortsgevallen werd waargenomen onder hun contacten en daarna dook een groep van koortsige personen op in hun omgeving. Dit is de eerste keer” zei het staatsmedium.

Waakzaamheid

KCNA waarschuwde burgers om “waakzaam om te gaan met vreemde dingen die door wind gedragen worden in de gebieden langs de grens”. In het rapport wordt Zuid-Korea niet met name genoemd, maar het is wel geweten dat overlopers ballonnen gebruiken om anti-regime pamfletten en humanitaire hulp over de zwaarbewapende grens van de landen te sturen.

In reactie hierop zei het Zuid-Koreaanse ministerie van eenwording vrijdag dat het “niet mogelijk” was dat het coronavirus via ballonnen het Noorden was binnengekomen. Deskundigen waren sceptisch over de bewering van Pyongyang. “Wetenschappelijk gezien is het moeilijk om de bewering van Noord-Korea te geloven, omdat de mogelijkheid dat het virus zich via objecten verspreidt vrij gering is,” zei Yang Moo-jin, een professor aan de Universiteit voor Noord-Koreaanse Studies in Seoul.

Volgens de Amerikaanse Centres for Disease Control and Prevention wordt het risico dat mensen besmet raken door contact met besmette oppervlakken of voorwerpen over het algemeen als laag beschouwd, hoewel het niet onmogelijk is.

Echte reden voor uitbraak

Er is ook een meer plausibele verklaring . Covid zou Noord-Korea zijn binnengekomen nadat het de grensoverschrijdende handel met China heeft hervat. “Als ze tot de conclusie kwamen dat het virus uit China kwam, hadden ze de quarantainemaatregelen in het grensgebied moeten verscherpen. En dat zou een tegenslag zijn voor de handel tussen Noord-Korea en China,” zei Lim Eul-chul, een professor aan het Instituut voor Verre Oosten Studies aan de Kyungnam University.

Uit rapporten van de Noord-Koreaanse autoriteiten blijkt dat het land een catastrofale uitbraak heeft voorkomen, hoewel het onmogelijk is om de officiële statistieken over gevallen en sterfgevallen onafhankelijk te controleren.

Pyongyang heeft aanbiedingen van buitenaf voor humanitaire hulp, met inbegrip van Covid-19 vaccins en medische voorraden, afgewezen. Daarnaast hebben ze de VS ervan beschuldigd dit gebaar te gebruiken om afbreuk te doen aan hun “vijandige” beleid jegens Noord-Korea. Het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de VS onoprecht hulp aanbieden terwijl ze militaire oefeningen blijven houden en aandringen op meer sancties tegen de nucleaire en ballistische raketprogramma’s van het regime.