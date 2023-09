Noord-Korea zegt dat het nieuwe “nucleaire aanvalsonderzeeër” gebouwd heeft en toont eerste beelden

Trump wil niet in debat met Republi­kein­se presidents­kan­di­da­ten, maar wél met Meghan Markle

Donald Trump wil weer president van de VS worden, maar is niet bereid in debat te gaan met zijn Republikeinse tegenstanders. Daarvoor ligt hij in de peilingen veel te ver voor op zijn partijgenoten, vindt hij. Maar met Meghan Markle wil hij dan weer wél eens een hartig woordje spreken.