Noord-Korea waarschuwt voor “preventief” gebruik kernwapens

Steeds meer Europese gasbedrij­ven willen toegeven aan eis om in roebels te betalen

Steeds meer grote Europese importeurs van Russisch gas lijken bereid om een rekening te openen bij Gazprombank, om gas uit Rusland in roebels af te kunnen rekenen. Met die stap zouden ze het doorgaan van de levering van Russisch gas veilig kunnen stellen, maar het is nog wel de vraag in hoeverre de Europese Commissie dit allemaal zal toestaan.

28 april