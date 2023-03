Noord-Korea vuurt twee kruisraketten af vanaf onderzeeër

Geruchten over onenigheid binnen “inner circle” van Poetin klinken steeds luider

De woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, zou hebben toegegeven dat er “onenigheid” is onder de vertrouwelingen van de Russische president Vladimir Poetin. Dat beweert de gerenommeerde denktank ‘Institute for the Study of War (ISW)’, maar Zakharova zelf wuift de berichtgeving weg als nepnieuws.