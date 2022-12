Noord-Korea vuurt opnieuw twee raketten af

Alle Koreanen worden één of zelfs twee jaar jonger

Een Koreaan die op 31 december geboren wordt, is de dag erna meteen al twéé jaar oud. Zuid-Korea houdt er een apart leeftijdensysteem op na, maar daar komt binnenkort verandering in. Volgend jaar worden alle Koreanen één of zelfs twee jaar jonger én ze zullen niet meer allemaal samen verjaren op 1 januari.

12 december