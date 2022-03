“Noord-Korea vuurt ongeïdentificeerd projectiel”

Basejump loopt fout af: 48-jarige Amerikaan sterft na sprong van apparte­ments­ge­bouw

Een 48-jarige Amerikaan is donderdag om het leven gekomen bij een mislukte basejump in San Diego (VS). Hij sprong van de 23ste verdieping van een appartementencomplex met een parachute die niet op tijd opende. Het is niet duidelijk of de man het valscherm te laat uitwierp of er een defect was. De hulpdiensten reanimeerden de man nog, maar hij stierf ter plekke.

