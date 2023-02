Noord-Korea vuurt eerste ballistische raket van dit jaar af

Qatargate: ook Griekse Eva Kaili in beroep tegen verlenging voorlopige hechtenis

Ook Eva Kaili, de voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement, gaat in beroep tegen de beslissing van de Brusselse raadkamer om haar voorlopige hechtenis te verlengen. Dat meldt haar advocaat, meester Sven Mary. Die dringt er bovendien op aan dat zijn cliënte geconfronteerd wordt met Pier Antonio Panzeri, het voormalige Italiaanse Europarlementslid dat als spilfiguur wordt beschouwd in het onderzoek over corruptie in het Europees Parlement en sinds kort als spijtoptant optreedt.