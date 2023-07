“Noord-Korea vuurde vorige nacht twee raketten af”

LIVE. Ellende nog niet voorbij in Noord-Ita­lië: vandaag “sterke torna­dodrei­ging” in Apennijnen - Meisje (16) verplet­terd door boom op scoutkamp

Noord-Italië is nog niet met de voeten van het ijs. Ook vandaag wordt er noodweer verwacht, met risico op supercellen en zelfs een “sterke tornadodreiging” in Apennijnen. Gisteren vielen in Italië en Zwitserland al twee doden en zeker vijftien gewonden bij zwaar weer. Vanmorgen melden Italiaanse media ook de dood van een 16-jarig meisje in de omgeving van Brescia, tussen Milaan en het Gardameer. Ze werd op scoutskamp verpletterd door een omgevallen boom. Volg de recentste ontwikkelingen hier in onze liveblog.