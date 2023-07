Noord-Korea vuurde mogelijk ballistische raket af, zegt Japan

125 graftombes uit Romeinse tijd opgegraven in Gaza

Archeologen hebben in Gaza 125 graftombes ontdekt van zo’n 2000 jaar oud. Het merendeel van de skeletten, afkomstig uit de Romeinse tijd, is nog in goede staat. Twee zeldzame loden sarcofagen zijn ook gevonden, meldt het Palestijnse ministerie van Oudheden.