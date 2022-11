Noord-Korea voerde mislukte test uit met intercontinentale raket

Tenia (16) krijgt bij noodoproep plots moeder aan de lijn: “Mijn hart brak toen ze zei dat overval­lers haar in vriezer staken”

Een verrassende wending bij een gewapende overval in de VS. Een vrouw valt met een geweer een McDonald’s binnen in New Orleans en sluit al het personeel op in een koelcel. Wanneer de amper 16-jarige werknemer Tenia vanuit de vriezer de hulpdiensten belt (zie video boven), krijgt ze plots haar mama aan de lijn.

2 november