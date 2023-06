Noord-Korea veroordeelt Veiligheidsraad als “politiek aanhangsel” van Verenigde Staten

Oekraïne blijven bewapenen enige weg naar “echte vrede”, zegt Amerikaan­se regering: China roept op leveringen aan slagveld te stoppen

De enige weg om “echte vrede” te bereiken is Oekraïne blijven bewapenen en versterken. Dat zei de Amerikaanse buitenlandminister vrijdag in de Finse hoofdstad Helsinki. “We moeten stoppen wapens te sturen naar het slagveld, anders vergroten we alleen maar het risico op escalatie van de spanningen”, zei een Chinese topdiplomaat dezelfde dag.