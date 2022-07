Noord-Korea steunt Rusland en erkent 'volksrepublieken' in Oost-Oekraïne

Noord-Korea heeft de twee door Rusland gesteunde zelfverklaarde 'volksrepublieken' in Oost-Oekraïne erkend als onafhankelijke staten. Noord-Korea is na Rusland en Syrië het derde land dat de afgescheiden staatjes Donetsk en Loehansk erkent.

Donetsk-leider Denis Poesjilin liet via berichtendienst Telegram weten te hopen op vruchtbare samenwerking met Noord-Korea en meer handel. Zijn ambassade in Moskou plaatste een foto van een ceremonie waarop de Noord-Koreaanse ambassadeur in Rusland een erkenningscertificaat overhandigt aan de gezant van Donetsk.

De ambassade van Noord-Korea in Moskou bevestigde later de onafhankelijkheid van beide staatjes te hebben erkend. Rusland deed dat kort voordat het op 24 februari Oekraïne binnenviel. Het Kremlin heeft de "speciale militaire operatie" in het buurland gerechtvaardigd met de claim dat het de Russisch-sprekenden in de twee regio's beschermt tegen "genocide".

De regering in Kiev en het Westen zien dit verhaal als een voorwendsel om oorlog te voeren en delen van Oekraïne te veroveren. Loehansk is inmiddels vrijwel volledig in Russische handen. In Donetsk wordt langzaam maar gestaag terreinwinst geboekt, hoewel Oekraïne zegt te werken aan een tegenoffensief.