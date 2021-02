Noord-Korea roept nieuwe feestdag uit voor lancering nucleaire raket

Bosbranden en lockdown in Australië: “We hebben nu twee noodtoe­stan­den”

10:53 De stevige wind dwingt duizenden inwoners vlak bij de Australische provinciehoofdstad Perth om hun huis te verlaten. Een vlammenzee wint snel aan terrein, honderden brandweermannen zijn in de weer om het vuur te bestrijden. En de provincie West-Australië had het al zwaar: grote delen gingen afgelopen weekend in lockdown vanwege de eerste coronabesmetting sinds maanden.