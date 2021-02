“Noord-Korea probeerde Pfizer te hacken om informatie te krijgen over vaccins”

Ondanks crashes nu en dan: zo veilig is vliegen

15 februari Vandaag 60 jaar geleden gebeurde de grootste vliegramp ooit in ons land. Op 15 februari 1961 stortte Sabenavlucht 548 van New York naar Brussel neer op een witloofveld in Kampenhout. Alle 72 inzittenden kwamen om. Hoe groot is het risico dat dat nog eens gebeurt?