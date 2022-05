Noord-Korea over corona-uitbraak: “Ballonnen en drones brachten virus over de grens met Zuid-Korea”

Noord-Korea bevestigt voor het eerst een corona-uitbraak in het land. Dictator Kim Jong-un wijst met de vinger naar een gebrekkige distributie van medicijnen en spreekt van “een onverantwoordelijke werkmentaliteit”. Over hoe het virus het land binnenkwam, heeft het regime zo zijn eigen mening: ballonnen en drones zouden Covid over de grens met Zuid-Korea gebracht hebben. Waarnemers vermoeden dat de militaire parade van 25 april in de hoofdstad Pyongyang om de 90ste verjaardag van het Noord-Koreaanse leger te vieren een superspreaderevent was. Daar waren meer dan 20.000 militairen aanwezig, van wie er daarna sommigen positief testten.

Ook het geïsoleerde Noord-Korea wordt nu - twee jaar na de wereldwijde uitbraak van de pandemie - geteisterd door het coronavirus. Erg laat in vergelijking met de rest van de wereld, zoals buurlanden China en Zuid-Korea. Dat zou kunnen te maken hebben met de zelfgekozen isolatie van Noord-Korea, maar expert aan de Universiteit van Leiden Remco Breuker gaat ervan uit dat het coronavirus zelfs al sinds december 2019 aanwezig is in Noord-Korea.

Lees ook Noord-Korea zet leger in bij strijd tegen coronavirus

Nu geeft Pyongyang plots toe dat er meer dan 1,2 miljoen besmettingen zijn, er al 50 doden vielen en er meer dan een half miljoen Noord-Koreanen in behandeling zijn voor wat het dictatoriale regime “koorts” noemt. Dat het wel degelijk om corona gaat, lijdt nauwelijks twijfel. Eerder gaf Noord-Korea al toe dat de omikronvariant rondging in het land.

“De uitleg die de Noord-Koreaanse overheid nu geeft, is dat corona ook kan worden overgebracht door drones en door ballonnen”, zei Breuker gisteren in ‘Laat’. Dat is eigenlijk een impliciete beschuldiging aan het adres van Zuid-Korea omdat gevluchte Noord-Koreanen vanuit Zuid-Korea wel eens ballonnen de grens over willen sturen naar Noord-Korea, met informatie bijvoorbeeld.”

Volledig scherm De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un draagt nu een mondmasker als hij buitenkomt. © AP

Noord-Korea pakt de huidige uitbraak ernstig aan, nadat het land het virus twee jaar lang volgens Breuker blijkbaar wél onder controle wist te houden. “Het lijkt nu volledig uit de hand te zijn gelopen”, aldus Breuker. Leider Kim Jong-un verwijt de zorgwerkers dat ze hun job niet doen en zet dan maar het leger in om medicijnen te verdelen. Het regime legt ook lockdowns op en Kim Jong-un verschijnt in het openbaar met een mondmasker. Belangrijk is ook dat Noord-Korea volledig niet-gevaccineerd is. Het regime heeft vaccins en hulp van buitenaf altijd geweigerd. De bevolking krijgt de raad er een goede mondhygiëne op na te houden, regelmatig te spoelen met zout water en veel te rusten. “Om paniek te voorkomen”, verklaart Breuker die adviezen. “Er zijn geen medicijnen in het land, er zijn geen vaccins, de voedselvoorraden zijn zeer laag.”

Volgens Breuker krijgt de Noord-Koreaanse bevolking het al twee jaar “extreem zwaar” te verduren. “De grens met China zat potdicht”, zei hij nog in ‘Laat’. “Dat betekende dat er nauwelijks meer eten het land binnenkwam. De helft van de bevolking was voor corona al structureel ondervoed, en nu zijn alle voorraden zo’n beetje op. Het land bevindt zich in een bijzonder slechte situatie.”

Volledig scherm Korea-expert Remco Breuker. © rv