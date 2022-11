Noord-Korea ontkent wapens aan Rusland te willen leveren

“We maken nogmaals duidelijk dat we nooit wapentransacties hebben gedaan met Rusland en dat we ook niet van plan zijn dit in de toekomst te doen”, staat in een verklaring.

Moskou en Pyongyang hadden de aantijgingen uit Washington eerder al ontkend. De Amerikanen maakten vorige week melding van een “aanzienlijke” hoeveelheid artilleriemunitie die in het geheim zou zijn verscheept via Afrika en het Midden-Oosten met het Russische leger als bestemming. Of de wapens zijn aangekomen, hoe beperkt de invloed daarvan ook zou zijn, kon de regering in Washington niet zeggen.

“Slechts een tegenactie”

Noord-Korea kwam ook met stevige kritiek op de veroordeling door VN-topman António Guterres van de talrijke raketlanceringen die het land recentelijke uitvoerde. Die waren “slechts een tegenactie uit zelfverdediging om het hoofd te bieden aan de Amerikaanse militaire provocaties”, schrijven staatsmedia over de oefeningen van Zuid-Korea en de VS in de regio.

Guterres had Pyongyang gemaand onmiddellijk te stoppen met verdere provocaties. “Ik denk dat het oneerlijke en bevooroordeelde gedrag van de secretaris-generaal van de VN er tot op zekere hoogte de oorzaak van is dat de situatie op het Koreaanse schiereiland zo ernstig is geworden”, zei de Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken in een verklaring die staatspersbureau KCNA doorgaf.

