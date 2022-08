Noord-Korea noemt Pelosi "verwoester van internationale vrede en stabiliteit"

Voor dat bezoek had de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden al haar Zuid-Koreaanse ambtgenoot Kim Jin-pyo gesproken. Ze liet zich toen onder meer bezorgd uit over het Noord-Koreaanse kernprogramma. De twee riepen samen op tot een "sterke en uitgebreide afschrikking" van Noord-Korea.

Volgens Pyongyang maakt Pelosi "de vijandige visie van de huidige Amerikaanse administratie" op Noord-Korea duidelijk, zegt de Noord-Koreaanse overheid in een verklaring. "De Verenigde Staten gooien alleen maar olie op het vuur", klinkt het daarin, en Pelosi is "de grootste verwoester van internationale vrede en stabiliteit". "De problemen die ze overal waar ze is geweest, heeft aangericht, zullen de Verenigde Staten duur te staan komen."

Nancy Pelosi bezocht eerder deze week ook Taiwan, waarna China in een reactie aan grootschalige militaire oefeningen in de regio begon. Peking beschouwt Taiwan als een afvallige provincie. VEF/