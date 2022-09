Noord-Korea neemt wet aan die toelaat preventieve nucleaire aanvallen te ondernemen

Levenslang voor tiener die twee leraressen vermoordde in Zweedse school

Een 18-jarige Zweedse scholier die in maart twee vrouwelijke leraren met een bijl om het leven bracht is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij is de jongste persoon in de moderne geschiedenis van het Scandinavische land die die straf heeft gekregen. De rechtbank heeft geen duidelijk motief kunnen vaststellen.

8 september