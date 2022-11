Noord-Korea lanceert opnieuw raket die landt in Japanse wateren: “Absoluut onacceptabel”, aldus premier

Drie mannen veroor­deeld tot levenslang voor moord op 298 inzitten­den van vlucht MH17, vierde verdachte vrijgespro­ken

De rechtbank in Schiphol heeft verdachte Oleg Poelatov (56) vrijgesproken van het neerhalen van het vliegtuig van MH17. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat hij een bijdrage heeft geleverd aan de inzet van de Buk-raket. De andere drie verdachten beschouwt de rechtbank als medeplegers en zijn veroordeeld tot levenslange celstraffen. Eén van de nabestaanden is “opgelucht en blij dat deze uitspraak er is”.

17 november