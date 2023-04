Noord-Korea is klaar voor lancering van eerste spionagesatelliet maar experts betwijfelen of camera’s geavanceerd genoeg zijn

Treinstati­on van Hannover deels ontruimd door powerbank die op handgra­naat lijkt

In het station van de Duitse stad Hannover, in het noordwesten van het land, is vanochtend paniek uitgebroken door een powerbank. Een 38-jarige vrouw had de draagbare oplader achtergelaten, maar enkele passagiers vonden dat het toestel verdacht veel op een handgranaat leek en verwittigden het personeel. Het treinstation werd deels ontruimd en verschillende treinen werden tegengehouden.