Noord-Korea huilt om "uitgemergelde" leider Kim Jong-un

De Noord-Koreanen zijn volgens de staatsmedia ongerust over de gezondheid van hun leider Kim Jong-un. De burger die de kopzorgen van de bevolking mocht uiten, had de dictator op een scherm in de straat gezien tijdens een concert met propagandaliederen over het Noord-Koreaans regime. Dat meldt Reuters, dat de beelden niet onafhankelijk kon verifiëren. De staatsmedia spreken zich maar zelden uit over de gezondheid van Kim Jong-un.

In april vorig jaar was er al speculatie over de gezondheidstoestand van de dictator na een operatie. Er waren zelfs vermoedens dat hij dood was of in coma lag. Maar toen verscheen hij toch weer in het openbaar, zij het wat vermagerd.

Volledig scherm Het verschil tussen de foto van Kim Jong-un in februari en die van de Noord-Koreaanse leider in juni is opmerkelijk. © AP

De leeftijd van Kim Jong-un wordt geschat op 37 jaar. De man is 1,70 meter groot en zou, volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst, in november nog zo’n 135 kilo hebben gewogen. De leider verdween opnieuw een maand uit het openbare leven om begin juni weer op te duiken. Toen viel het enorme gewichtsverlies van Kim Jong-un op, terwijl hij de bevolking waarschuwde voor mogelijke voedseltekorten.

“Het kan een simpele kwestie zijn van een gezondere levensstijl of een complexere kwestie zijn”, zei Michael Brodka, een Amerikaanse geheim agent in Zuid-Korea. “Op dit moment weten we het niet, maar het roept genoeg ernstige vragen op om de gebeurtenissen de komende maanden in de gaten te houden zodat we het kunnen achterhalen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook: