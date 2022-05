“Noord-Korea hervat bouw kernreactor”: productie plutonium kernwapens kan dan worden vertienvoudigd

Familie van meisje (10) dat omkwam door virale Tik­Tok-challenge klaagt platform aan

Het socialmediaplatform TikTok is aangeklaagd voor de dood van een Amerikaans kind dat deelnam aan een zogenaamde ‘challenge’. De 10-jarige Nylah Anderson werd in december bewusteloos teruggevonden in haar kamer nadat ze de ‘Blackout Challenge’ had uitgeprobeerd. Die gevaarlijke trend daagt mensen uit om zichzelf te verstikken tot ze flauwvallen. De familie van het kind geeft het algoritme van TikTok de schuld. Zo werd de trend aangeraden op Nylahs ‘for you-page’ of gepersonaliseerde pagina.

13 mei