Noord-Korea dreigt met actie om trainingsplannen Zuid-Korea en VS

Vijf jaar na spectacu­lai­re redding uit Thaise grot, sterft beloftevol­le voetballer (17) in VK

Duangpetch Promthep was een van de 12 jongens die in 2018 samen met hun trainer vast kwamen te zitten in een ondergelopen Thaise grot. Achttien dagen lang volgde de wereld met ingehouden adem de spectaculaire reddingactie. In 2022 ging zijn droom in vervulling toen hij een studiebeurs kreeg voor een opleiding aan de voetbalacademie van Leicester in het Verenigd Koninkrijk. Maar daar is hij nu plots overleden.