Noord-Korea bevestigt test hypersonische raket: “Topsnelheid 12.250 kilometer per uur”

Rat van Belgische ngo die in Cambodja mijnen opspoorde is overleden: “Een held is te ruste gelegd”

De gambiahamsterrat Magawa die in Cambodja mijnen opspoorde en zo talrijke levens heeft gered, is overleden. Dat meldt de in België geregistreerde ngo Apopo, die Magawa opleidde, dinsdag in een persbericht. Magawa is afgelopen weekend "vredig" gestorven. “Een held is te ruste gelegd", klinkt het.

16:56