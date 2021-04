Noord-Ierse premier kondigt ontslag aan

Vlaamse in Mumbai: "Mijn man helpt coronapa­tiën­ten aan zuurstof via snel opgezet veldhospi­taal”

17:30 India tekent opnieuw een recordaantal van 360.927 nieuwe coronabesmettingen en 3.293 coronadoden in één dag op. De totale dodentol is daarmee opgelopen tot meer dan 200.000. De Vlaamse Monique Van Goubergen woont in Mumbai, de grootste stad van het land. Haar man kwam met het idee af om een veldhospitaal op te zetten waar aan Covid-19-patiënten zuurstof kan worden toegediend. In amper enkele dagen stond het er.