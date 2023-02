Noord-Ierse politieofficier neergeschoten voor ogen van zijn zoon: republikeinse terroristen achter de aanslag?

KIJK. 50 jaar na moord op jonge Amerikaan­se vrouw is cold case opgelost door sigaretten­peuk

Het heeft meer dan vijftig jaar geduurd, maar de cold case van de moord op Rita Curran is eindelijk opgelost en dat door een sigarettenpeuk. Speurders van het Burlington Police Department zijn er zeker van dat William DeRoos, haar buurman, de moordenaar is. Hij zou haar in 1971 brutaal hebben mishandeld, verkracht en vermoord in haar eigen slaapkamer. De buurman werd op de dag dat haar lichaam werd gevonden direct verhoord, maar hij ontkende alles. Daarnaast verplichtte hij ook zijn vrouw om te liegen, zodat hij een alibi had.