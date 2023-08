Noord-Ierse politie deelt per ongeluk namen van alle agenten

Update Waar staat het onderzoek naar Émile (2,5), die een maand geleden verdween? “Hij is zonder twijfel meegenomen”

Het is dag op dag één maand geleden dat de kleine Émile als vermist werd opgegeven. De Franse peuter van tweeënhalf jaar verdween uit de tuin van zijn grootouders toen hij aan het spelen was. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de jongen. Verschillende pistes worden momenteel onderzocht. De burgemeester van het dorp waar Émile vermist raakte, is ervan overtuigd dat de jongen ontvoerd is.