Noord-Ierse politie beschuldigd van samenzwering met Unionisten

LIVE. Grens van 5 miljoen besmettin­gen in zicht in Nederland, Nieuw-Zeelanders blokkeren straten rond parlement

Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag is opnieuw sterk gedaald. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is de voorbije week licht gedaald, al is het totaal aantal patiënten in de ziekenhuizen en op de afdelingen intensieve zorg wel licht gestegen. Ook het aantal overlijdens ten gevolge van een Covid-19-besmetting blijft stijgen. Lees alle nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus in onze liveblog.

7:27