Noord-Cyprus zet plannen door om spookstadje Varosha te heropenen

"Ongeziene stijging" van besmettin­gen in Frankrijk: “We hebben één wapen: de vaccinatie”

17:05 Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is in Frankrijk de afgelopen 24 uur gestegen tot 18.000. Vorige week waren dat er nog 7.000, zei minister van Gezondheid Olivier Véran dinsdag. De stijging, die te wijten is aan de deltavariant, is volgens de minister ongezien.