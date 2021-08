Noord-Californisch dorp volledig verwoest door bosbrand

Biden benoemt zoon van voormalig nationale veilig­heids­ad­vi­seur Brzezinski als Poolse ambassa­deur

5:49 De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag advocaat Mark Brzezinski benoemd tot ambassadeur voor de VS in Polen. Hij is de zoon van Zbigniew Brzezinski, die een grote rol heeft gespeeld in het Amerikaans buitenlands beleid tijdens de koude oorlog. De relatie tussen Warschau en Washington is momenteel gespannen, onder meer door de goedkeuring van de VS van Nord Stream 2.