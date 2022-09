Nooit eerder zoveel gerapporteerde gevallen van seksuele agressie in Amerikaans leger

Meer dan 100 beagles gered uit massafokke­rij: “Ze hebben ergste van ergste meegemaakt”

In El Cajon, in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië, krijgen meer dan 100 beagles een nieuw leven. Ze maken deel uit van 4000 honden die gered werden van een massafokkerij voor onderzoek in Virginia. Dierenrechtenorganisatie The Humane Society zoekt voor alle honden een zorgzaam baasje. Zo krijgen de beagles eindelijk het leven dat ze verdienen.

1 september