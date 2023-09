Noodweer teistert Spanje: twee doden, inwoners krijgen raad naar bovenste verdiepingen van woning te gaan

Oekraïne ontwikkelt eigen raket die doel kan raken op 700 kilometer: Moskou daarmee binnen bereik

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezegd dat “een in Oekraïne geproduceerd langeafstandswapen” met succes een doel geraakt heeft 700 kilometer verderop. Als dat waar is, zou Oekraïne tot diep in Rusland kunnen toeslaan. Zelfs Moskou ligt binnen dat bereik.