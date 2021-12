Noodweer richt opnieuw schade aan in VS

Enkele dagen nadat de Verenigde Staten door dodelijke tornado's werden getroffen, heeft noodweer er opnieuw tot chaos geleid. Uitzonderlijk hevige wind heeft grote schade aangericht in verschillende delen van het land. Amerikaanse media berichten ook over meerdere doden.

Winden met een orkaankracht raasden donderdag over het Midwesten en de staten ten oosten van de Rocky Mountains, terwijl een stormsysteem richting Canada trok. Er werden ook opnieuw tornado's gemeld. In bepaalde gebieden waren er zandstormen. Huizen stortten in of raakten beschadigd, snelwegen werden afgezet en bosbranden werden aangewakkerd. De lokale nieuwszender KSNT in Kansas berichtte dat bij vermoedelijk door het onweer veroorzaakte auto-ongevallen minstens drie mensen om het leven kwamen.

De nationale weerdienst had vooraf gewaarschuwd voor extreme wind in de regio. "Het is niet iets wat we vaak zien. Het is echt zeldzaam", zei meteoroloog Brian Barjenbruch.

In het weekend maakten verwoestende tornado's in het zuidoosten van de VS tientallen doden. Vooral de staat Kentucky werd hard getroffen.

Volledig scherm Jefferson, Iowa. © AP

Volledig scherm Een tornado vernielde de openbare bibliotheek en een reeks andere gebouwen in Rudd, Iowa. © AP

Volledig scherm In Beaver Lake, Nebraska werd het dak van een woning gerukt. © AP

