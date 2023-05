Noodweer in Noord-Italië nog niet voorbij: rampgebied zet zich opnieuw schrap voor regen

KIJK. Inwoners in Noord-Italië proberen de modder en het water op te ruimen: “Alles zal beschadigd zijn”

Op verschillende plaatsen in Emilia-Romagna geldt nog altijd het hoogste waarschuwingsniveau. De nieuwe buien kunnen ervoor zorgen dat het waterpeil in de rivieren opnieuw stijgt en ze nogmaals buiten hun oevers treden. Dat gebeurde afgelopen vrijdag al rond de stad Ravenna.

KIJK. VTM NIEUWS-reporter Tessa Rens vanuit Faenza, waar het water ondertussen wat gezakt is: “Mensen proberen hun spullen nog te redden”

In de gemeente Lugo, in de provincie Ravenna, stortte eerder vandaag ook een helikopter neer. Het ongeval gebeurde toen de helikopter elektrische leidingen inspecteerde die door onweer waren beschadigd. Alle vier inzittenden werden naar het ziekenhuis gebracht, maar slechts één van hen was gewond, meldt de Italiaanse brandweer.

De Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de overstromingen omschreven als de “ergste in Italië in een eeuw tijd”. De regenbuien in het noorden van het land volgden na maanden van droogte, waardoor het water volgens meteorologen moeilijker in de grond kan wegzakken. Ook eerder deze maand overleden in Emilia-Romagna al twee mensen bij een storm.