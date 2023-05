Noodweer in Noord-Italië nog niet voorbij: opnieuw regen na dodelijke overstromingen

Al drie zwaargewon­den op Franse illegale rave: “We gaan ze niet wegsturen, ze zijn met te veel”

In het Franse dorpje Villegongis zijn sinds donderdag zo’n 20.000 mensen komen opdagen voor het illegale technofestival Teknival. Tot nu toe zijn er in het feestgedruis drie zwaargewonden gevallen, weet de Franse nieuwszender BFMTV. Eén slachtoffer was zelfs even kritiek nadat hij aangereden werd door een auto. “Maar we gaan de aanwezigen niet wegsturen, ze zijn met te veel”, klinkt het.