Noodweer houdt nu lelijk huis in Oostenrijk en Oost-Duitsland: videobeelden tonen hoe kolkende modderstroom mensen meesleurt

UPDATEOok andere delen van Duitsland en de Oostenrijkse Alpen krijgen nu te maken met noodweer en watersnood. In Oost-Duitsland en Beieren zijn er zware overstromingen. In het Oostenrijkse Hallein, nabij Salzburg, heeft het noodweer al geleid tot een ware zondvloed. De beelden van het natuurgeweld spreken voor zich.

In de Alpenregio, van Innsbruck tot Neder-Oostenrijk, is op sommige plaatsen al tot 80 liter regen per vierkante meter gevallen. Video’s op sociale media tonen hoe een beek in Hallein, nabij Salzburg, een woest kolkende stroom werd, die delen van de binnenstad overstroomde. Net zoals in ons land enkele dagen geleden sleurt het wassende water alles mee.

De toestand in Hallein blijft verontrustend na de zware stortregens. De autoriteiten stellen momenteel alles in het werk om de lager gelegen gebieden voor een nieuwe overstroming te behoeden, vertelde een woordvoerder zondag.

Enkele tientallen bewoners werden uit voorzorg geëvacueerd. De woordvoerder vreest voor schade die in de miljoenen kan oplopen. Sommige gebouwen en delen van de infrastructuur hebben ernstige schade opgelopen. Momenteel is er wel nog geen sprake van vermisten of gewonden.

De bevolking was gewaarschuwd voor de verwachte extreme omstandigheden en aangemaand absoluut niet in de kelder te gaan zitten. Reddingswerkers gebruikten boten en vrachtwagens om mensen te redden die opgesloten zaten in hun huizen.

In een school is een noodcentrum ingericht voor mensen die geen opvang hebben.

Volledig scherm De brandweer veegde afgelopen nacht de straten schoon na de modderstroom van gisterenavond. © Reporters / DPA

Binnenblijven

Ook elders in het noorden van Oostenrijk komen meldingen binnen van noodweer. In de stad Salzburg werd langs rivier de Salzach uit voorzorg een waterkering gebouwd. De brandweer moest rondom het populaire skioord Kitzbühel talloze kelders leegpompen.

Verschillende rivieren in de regio Tirol hebben eveneens een hoog waterpeil bereikt. In Kufstein staan delen van de stad onder water. Volgens de krant Kurier is sprake van 100 interventies. De bevolking is er gevraagd binnen te blijven en naar hogere verdiepingen te gaan. De nabije gemeente Söll zou na Hallein een “tweede hotspot” van waterellende kunnen worden.

Ook de hoofdstad Wenen heeft te maken met veel regen en onweer, meldt Kurier nog. Zaterdagvoormiddag waren er al interventies van de hulpdiensten. De brandweer liet afgelopen nacht weten dat er inmiddels meer dan 500 interventies waren. Er was ook sprake van verkeershinder.

Beieren

Ook in de Duitse deelstaat Beieren zijn er overstromingen. Het water gutst er van de bergen. Stortregens hebben zaterdagavond de rivier de Ache buiten haar oevers doen treden en aardverschuivingen veroorzaakt. De regio riep de noodtoestand uit.

Het niveau van de rivier Ache is nu al anderhalve meter hoger dan eerder werd voorspeld. Het peil staat op 4 meter. Het oude record bedraagt 3,12 meter.

Vooral Berchtesgarden, Bischofswisen, Schönau am Köningssee, Marktschellenberg en Ramsau in het uiterste zuidoosten van de deelstaat Beieren werden het hardst getroffen. De brandweer en de andere hulpdiensten moesten tot 500 keer uitrukken, ook om mensen te redden.

Twee mensen zijn overleden, waarvan een aan een natuurlijke oorzaak. Districtsbestuurder Bernhard Kern zei echter dat ook bij dat overlijden niet kon worden uitgesloten dat er een link met het noodweer was.

Volledig scherm Berchtesgaden, Duitsland. © Kilian Pfeiffer/dpa

Talloze huizen zijn ingestort en een volgende regenzone is al onderweg naar de regio. Huizen dienden te worden ontruimd, omdat ze dreigden in te storten. Zowat 130 personen werden geëvacueerd, waarvan 80 in Schönau am Köningssee. Het treinverkeer tussen Bad Reichenhall en Berchtesgaden is opgeschort en sommige wegen zijn gedeeltelijk afgesloten.

Zowat 890 hulpverleners werden ingezet in de zwaarst getroffen dorpen. De lokale coördinator van de hulpdiensten, Anton Brandner, sprak van dramatische taferelen: “Voertuigen werden de speelbal van de watermassa.”

Volledig scherm Berchtesgaden, Duitsland. © Kilian Pfeiffer/dpa

In de regio Berchtesgadener Land is intussen een alarmfase afgekondigd omwille van het wassende water in de twee gemeentes. Er is sprake van modderstromen en de brandweer is er overbelast, zegt de woordvoerder van de hulpverleningszone Traunstein. “De situatie is chaotisch”, aldus een politiewoordvoerder. Wegen zijn overstroomd of geblokkeerd. Het regent er nog hevig.

Oost-Duitsland

In de Oost-Duitse deelstaat Saksen was er sprake van meer dan 100 liter neerslag per vierkante meter, met overstromingen tot gevolg.

Er is wateroverlast in Saksisch Zwitserland, een populaire heuvelachtige toeristische regio nabij Dresden, nabij de vallei van de Elbe. De autoriteiten van de regio kondigden zaterdagavond aan dat verschillende plaatsen niet meer bereikbaar zijn: vooral Neustadt, Sebnitz, Bad Schandau, Reinhardtsdorf-Schoena en Gohrisch zijn zwaar getroffen.

Ook daar manen de autoriteiten de bevolking aan uit kelders, ondergrondse garages en de metro te blijven. Er is ook groot gevaar door straten en paden die blank staan.

Op de rivier Polenz is alarmpeil 4 overschreden nabij Neustadt, zegt het overstromingscentrum van de deelstaat. Op de lager gelegen delen van de rivieren Kirnitzsch, Sebnitz en Lachsbach is er sprake van een “extreme toename van het waterpeil”. “Zware overstromingen zijn te verwachten”, aldus de overheidsinstantie. Sinds zaterdagmiddag hebben hulpverleners al meer dan 250 keer moeten uitrukken.

Door de wateroverlast is ook het treinverkeer in Saksisch Zwitserland onderbroken. Ook op de grote spoorlijn Hamburg-Berlijn-Dresden-Praag is er hinder.

In het westen van het land was er de dagen voordien grote overlast door de overstromingen. In Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts kwamen zeker meer dan 140 mensen om het leven door het noodweer, dat gelijktijdig ook België trof.

