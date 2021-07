Noodweer houdt nu lelijk huis in Oost-Duitsland en Alpenregio: helse overstromingen nabij Salzburg

UPDATEOok andere delen van Duitsland en de Alpen krijgen nu te maken met noodweer en watersnood. In Oost-Duitsland en Beieren zijn er zware overstromingen. De Oostenrijkse Alpen hebben eveneens te kampen met hevige regenval. In Hallein, nabij Salzburg, heeft dit al geleid tot een ware zondvloed. De beelden van het natuurgeweld spreken voor zich.

In de Alpenregio, van Innsbruck tot Neder-Oostenrijk, is op sommige plaatsen al tot 80 liter regen per vierkante meter gevallen. Video’s op sociale media tonen hoe een beek in Hallein, nabij Salzburg, een woest kolkende stroom werd, die delen van de binnenstad overstroomde. Net zoals in ons land enkele dagen geleden sleurt het wassende water alles mee.

“De situatie is zeer kritiek, deels dramatisch”, zei een politiewoordvoerder zaterdagavond. Er zijn nog geen meldingen over eventuele slachtoffers. De bevolking was gewaarschuwd voor de verwachte extreme omstandigheden en aangemaand absoluut niet in de kelder te gaan zitten. Burgemeester Alexander Stangassinger spreekt van een catastrofe, aldus de krant Salzburger Nachrichten. In een school is een noodcentrum ingericht voor mensen die geen opvang hebben.

Ook elders in het noorden van Oostenrijk komen meldingen binnen van noodweer. De brandweer moest rondom het populaire skioord Kitzbühel talloze kelders leegpompen.

Beieren

Ook in de Duitse deelstaat Beieren zijn er overstromingen. In Berchtesgaden en Bischofswiesen, helemaal in het zuiden nabij de grens met Oostenrijk, is de situatie kritiek. Het water gutst er van de bergen. Het niveau van de rivier Ache is nu al anderhalve meter hoger dan eerder werd voorspeld. Het peil staat op 4 meter. Het oude record bedraagt 3,12 meter.

Volledig scherm Berchtesgaden © Kilian Pfeiffer/dpa

Her en der zijn huizen ontruimd en mensen worden aangemaand om niet meer naar hun kelder te gaan. Verschillende straten en kleinere snelwegen zijn overstroomd of afgesloten wegens aardverschuivingen.

Volledig scherm Berchtesgaden © Kilian Pfeiffer/dpa

In de regio Berchtesgadener Land is intussen een alarmfase afgekondigd omwille van het wassende water in de twee gemeentes. Er is sprake van modderstromen en de brandweer is er overbelast, zegt de woordvoerder van de hulpverleningszone Traunstein. “De situatie is chaotish”, aldus een politiewoordvoerder. Wegen zijn overstroomd of geblokkeerd. Het regent er nog hevig.

Oost-Duitsland

In de Oost-Duitse deelstaat Saksen was er sprake van meer dan 100 liter neerslag per vierkante meter, met overstromingen tot gevolg.

Er is wateroverlast in Saksisch Zwitserland, een populaire heuvelachtige toeristische regio nabij Dresden, nabij de vallei van de Elbe. De autoriteiten van de regio kondigden zaterdagavond aan dat verschillende plaatsen niet meer bereikbaar zijn: vooral Neustadt, Sebnitz, Bad Schandau, Reinhardtsdorf-Schoena en Gohrisch zijn zwaar getroffen. De autoriteiten manen er de bevolking aan uit kelders, ondergrondse garages en de metro te blijven. Ook is er groot gevaar door straten en paden die blank staan.

Op de rivier Polenz is alarmpeil 4 overschreden nabij Neustadt, zegt het overstromingscentrum van de deelstaat. Op de lager gelegen delen van de rivieren Kirnitzsch, Sebnitz en Lachsbach is er sprake van een “extreme toename van het waterpeil”. “Zware overstromingen zijn te verwachten”, aldus de overheidsinstantie. Sinds zaterdagmiddag hebben hulpverleners al meer dan 250 keer moeten uitrukken.

Door de wateroverlast is ook het treinverkeer in Saksisch Zwitserland onderbroken. Ook op de grote spoorlijn Hamburg-Berlijn-Dresden-Praag is er hinder.

In het westen van het land was er de dagen voordien grote overlast door de overstromingen. In Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts kwamen zeker meer dan 140 mensen om het leven door het noodweer, dat gelijktijdig ook België trof.