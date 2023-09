Noodweer Griekenland: veel dorpen van buitenwereld afgesneden, dodentol stijgt tot zes

UPDATE Storm Daniel eist derde mensenle­ven in Grieken­land, meerdere mensen vermist: “Nog nooit zo veel regen op 1 dag”

Storm Daniel lijkt een van de krachtigste stormen te worden die Griekenland ooit gekend heeft. Weermodellen gaven aan dat er in 48 uur tijd een jaarhoeveelheid aan regen kon vallen, maar die kwam in 24 uur tijd al naar beneden. In Zagora viel zelfs 754 millimeter, een nationaal record. Er is intussen sprake van zeker drie doden en drie vermisten. Buurlanden Turkije en Bulgarije delen in de klappen en telden al elf doden. En het is nog niet voorbij. Ook vandaag kregen de Grieken te maken met een storm die onvermoeibaar doorraast. Code rood blijft van kracht. Na woensdag zou de storm zelfs een medikaan kunnen worden.