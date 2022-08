Noodweer eist ook levens in Oostenrijk: twee kinderen en drie wandelaars overleden door omgevallen bomen

Vier jonge Belgen ontsnappen maar nipt aan verdrin­kings­dood tijdens vakantie in Italië

Vier toeristen uit ons land zijn in Italië bij twee verschillende incidenten ontsnapt aan de dood. Zo viel een jonge vrouw in de provincie Bari van een klif, waardoor ze bewusteloos in zee belandde. Een jongeman in een bootje die het zag gebeuren, redde haar leven. Bij een tweede incident, in de regio Lazio, werden drie jongeren uit België uit een woelige zee gered.

18:16