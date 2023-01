Noodweer eist minstens 12 mensenlevens in Californië, woonplaats van Oprah, prins Harry en Meghan Markle geëvacueerd

Een van de plaatsen waar een evacuatiebevel is uitgevaardigd, is Montecito, zo’n 140 kilometer ten noordwesten van Los Angeles. Precies vijf jaar geleden kwamen in die stad meer dan twintig mensen om het leven door modderstromen veroorzaakt door hevige regenbuien. Met name bosbranden hebben in de regio vegetatie verwoest waardoor het risico op ernstige modderstromen is toegenomen. De afgelopen dagen is al heel veel regen gevallen in de regio en de weerdiensten voorspellen nog meer. Het maakt de stad erg kwetsbaar voor aardverschuivingen. De lokale brandweer heeft dan ook opgeroepen tot evacuatie. Het is niet duidelijk of die oproep goed wordt opgevolgd.