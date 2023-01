Noodweer eist al zeker 17 mensenlevens in Californië, woonplaats van Oprah, prins Harry en Meghan Markle geëvacueerd

Verschillende opeenvolgende winterstormen in de Amerikaanse staat Californië hebben al aan 17 mensen het leven gekost. Ook dinsdag wordt in sommige regio’s stormweer verwacht. De autoriteiten zijn daarom begonnen met evacuaties, onder meer in het mondaine Montecito.

De aanhoudende winterstormen sinds eind december in Californië hebben tot nu toe aan 17 mensen het leven gekost, en dat is een zwaardere tol dan bij de bosbranden van de afgelopen twee jaar samen, zei gouverneur Gavin Newsom maandagavond lokale tijd in een verklaring. “Onze boodschap aan Californiërs is eenvoudig: wees hyper-waakzaam”, zei hij. “Er liggen nog verschillende dagen van zwaar winterweer voor ons.”

De Amerikaanse staat aan de westkust wordt al dagenlang geteisterd door stormen met extreme regenval. Rivieren in de regio zwellen aan en er wordt gevreesd voor zware overstromingen. Duizenden gezinnen vielen al zonder stroom. Op sommige plaatsen hebben de autoriteiten bewoners opgeroepen te vertrekken, op andere plaatsen worden ze net gevraagd om binnen te blijven omdat straten door overstromingen en landverschuivingen versperd zijn. Volgens Newsom hebben al minstens 34.000 mensen hun huizen moeten verlaten.

Volledig scherm Een ondergelopen snelweg in Gilroy. © AFP

Een van de plaatsen waar een evacuatiebevel is uitgevaardigd, is Montecito, zo’n 140 kilometer ten noordwesten van Los Angeles. Precies vijf jaar geleden kwamen in die stad meer dan twintig mensen om het leven door modderstromen veroorzaakt door hevige regenbuien. Vooral bosbranden hebben in de regio vegetatie verwoest waardoor het risico op ernstige modderstromen is toegenomen. De afgelopen dagen is al heel veel regen gevallen in de regio en de weerdiensten voorspellen nog meer, wat de stad erg kwetsbaar maakt voor aardverschuivingen. Het is niet duidelijk of de oproep tot evacuatie goed wordt opgevolgd.

Beroemde inwoners

Bij de 9.000 inwoners van het pittoreske Montecito horen onder anderen de Amerikaanse actrice Jennifer Aniston, de Britse prins Harry en zijn gezin en tv-persoonlijkheid Oprah Winfrey. Of zij geëvacueerd werden is niet duidelijk. Talkshowhost Elen DeGeneres, nog een bekende inwoner van Montecito, postte op Twitter een video naast een kolkende rivier die kortgeleden nog een droge bedding was, met de boodschap: "We moeten aardiger zijn voor moeder natuur, want moeder natuur is duidelijk niet blij met ons. Laten we allemaal ons deel doen."

5-jarige jongen meegesleurd

In Paso Robles, een klein stadje halverwege Los Angeles en San Francisco, werd maandag een 5-jarige jongen meegesleurd met wassend water. Hij wordt nog steeds vermist, melden lokale media.

De regio verwacht dinsdag nog steeds zware regen, onweer en zeer sterke wind, zo meldt de National Weather Service (NWS). De stortregens, of zware sneeuwval in de berggebieden van Californië, zijn het product van een “atmosferische rivier” van vocht die Californië binnenstroomde vanuit de tropische Stille Oceaan. De combinatie met de uitgestrekte lagedrukgebieden voor de kust blijkt fataal.

Volledig scherm Een deels ondergelopen huis in Gilroy, Californië. © AFP

Deskundigen zeggen dat de toenemende frequentie en intensiteit van dit soort stormen, afgewisseld met periodes van extreme droogte, tekenen zijn van klimaatverandering.

Volledig scherm Een ondergelopen wijngaard in Windsor. © Getty Images via AFP

Volledig scherm Een man surft mee op het water in de straten van Santa Barbara. © REUTERS

Volledig scherm De gezwollen Mission Creek in Santa Barbara. © REUTERS