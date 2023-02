Noodtoestand Nieuw-Zeeland door orkaan Gabrielle: zware overstromingen en aardverschuivingen

Volgens de Nieuw-Zeelandse minister van Noodhulp Kieran McAnulty is het pas de derde keer in de geschiedenis van het land dat de nationale noodtoestand wordt afgekondigd. “Dit zijn ongekende weersomstandigheden die grote gevolgen hebben in een grote delen van het Noordereiland”, aldus McAnulty. “Het gaat om een aanzienlijke ramp die een reële bedreiging vormt voor het leven van de Nieuw-Zeelanders.”

De speciale maatregel is van toepassing in de regio’s Northland, Auckland, Tairawhiti, Bay of Plenty, Waikato and Hawkes Bay.

Er wordt ernstig gevreesd voor een het leven van een vrijwillige brandweerman die wordt vermist nadat een huis instortte toen het maandagavond werd getroffen door een aardverschuiving in de buurt van Auckland.

De stad, waar ongeveer 1,6 miljoen mensen wonen, kreeg te maken met de grootste hoeveelheid neerslag ooit: er viel 265 mm op één dag. Bewoners van 50 woningen werden in die stad geëvacueerd, omdat ze naast een toren woonden die dreigde om te vallen. Zeker 38.000 woningen hadden dinsdagmorgen (lokale tijd) geen stroomvoorziening.

De noodtoestand geeft de centrale overheid meer bevoegdheden om de noodsituatie te beheersen. Eerder werd die al afgekondigd voor de coronapandemie in 2020 en voor de aardbevingen in Christchurch in 2011. De Nieuw-Zeelandse premier Chris Hipkins kondigde maandag al een hulppakket van omgerekend 6,8 miljoen euro.

KIJK. Hevige regenval zorgt voor overstromingen in Nieuw-Zeeland